Mit diesem Post nimmt sie weiteren Liebesgerüchten wohl endgültig den Wind aus den Segeln. Seit Januar munkelte man immer wieder, Angelina Heger (26) sei schon seit Monaten heimlich vergeben – und zwar an den ungarischen Nationalkicker Adam Szalai (30). Die Ex-Bachelor-Kandidatin hielt sich über Vermutungen zu ihrem Privatleben in letzter Zeit zwar eher bedeckt, nun gab sie allerdings einen Hinweis auf ihren Beziehungsstatus. Angelina bezeichnet sich doch tatsächlich als Single-Mom!

Zwar ist die schöne Blondine bisher noch keine Mutter, dafür aber stolze Besitzerin zweier niedlicher Hunde. Um die scheint Angelina sich derzeit auch ohne festen Partner zu kümmern. Das lässt zumindest der Hashtag #singlemomoftwobulldogs vermuten, den sie zu einem Instagram-Schnappschuss im stylishen Streifen-Shirt setzte. Im Moment steckt die einstige Kuppelshow-Finalistin also definitiv in keiner Beziehung. Das heißt jedoch nicht unbedingt, dass an der Turtelei mit Adam nichts dran sein muss – möglicherweise haben die beiden ihre heimliche Liaison einfach mittlerweile beendet.

So oder so werden Angelinas Fans das im Endeffekt wahrscheinlich nie erfahren. Nach schlagzeilenreichen Trennungen von Rocco Stark (32) und Leonard Freier (33) zog die Berlinerin sich für eine Weile zurück und hält ihr Privatleben auch heute noch vergleichsweise bedeckt. Ab und zu dürfen ihre treuen Follower sich aber über einen kleinen aber feinen Hinweis wie diesen freuen.

Instagram / angelianhegerofficial Angelina Heger Screenshot

Instagram / adaam_s_ Adam Szalai, Profi-Fußballer

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger, deutsches Reality-Sternchen

