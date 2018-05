Sarina Nowak (24) liebt ihre Kurven – auch dank ihres Freundes Lewis! Nach ihrem Aus bei Germany's next Topmodel im Jahr 2009, etablierte sich die hübsche Blondine als Curvy-Model in der Fashion.Welt. Auch in der Liebe läuft es für Sarina fantastisch: In dem Handy-Verkäufer Lewis hat sie ihren Mr. Right gefunden. Als sich die beiden kennenlernten, war das Model allerdings noch nicht so curvy wie heute. Nun erzählt Sarina, wie ihr Liebster ihre Verwandlung empfand.

In ihrem Buch Curvy – Mein Weg zu mehr Glück und Selbstbewusstsein schildert das Model Lewis' Reaktion auf ihren kurvigeren Körper. "Er liebte meine neue Figur, sagte sogar, dass er mich jetzt noch schöner finden würde. Er war glücklich, dass ich wieder glücklich war", schrieb Sarina. Monate später habe er ihr verraten, dass er sich sogar ein zweites Mal in sie verliebt hätte. Durch ihre neue Ausstrahlung habe sie auf ihn noch schöner als vorher gewirkt. Dabei habe Lewis sie in den Arm genommen, erinnert sich Sarina.

Dieser Liebesbeweis bestärkte die Blondine in ihrem Vorhaben, als Curvy-Model Karriere zu machen: "Ich war selbstsicher wie nie. Weil ich wusste, dass ich auch so geliebt wurde. Ich war dankbar, dass ich Lewis an meiner Seite hatte, dankbar, dass ich gesund war", schreibt die Schönheit in ihrer Biografie.

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak mit ihrem Freund Lewis

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak

