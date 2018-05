Ein Bild, auf das die Fans ungeduldig gewartet haben! Schon seit Mitte Mai sind Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) Eltern. Wie der kleine Sohn des Moderatoren-Couples aussieht, weiß bisher allerdings nur der engste Kreis. Der erste Baby-Schnappschuss nach der Geburt gab nur die kleinen Beinchen und Füße des Wonneproppens preis. Jetzt – eine Woche nach dem Premieren-Pic – legt Mama Annemarie nach. Sie teilte einen weiteren Baby-Moment mit ihren Fans.

Dieses Mal ist sogar schon die kleine Stupsnase des Carpendale-Sprosses zu sehen! Auf Instagram teilte die frischgebackene Promi-Mutter ein Bild, auf dem sie in Rock und T-Shirt an einer weißen Hauswand lehnt. Ihre Aufmerksamkeit gehört dabei ganz ihrem Sohn. Der kleine Mann, dessen Name noch nicht bekannt ist, ist fest in ein Tragetuch um den Oberkörper seiner Mama gewickelt – und wird dabei liebevoll von ihr angelächelt. Vom Kind ist nur ein bisschen Wange und das Näschen zu sehen. Auf ein Babyface-Foto müssen Follower also wohl noch ein bisschen warten.

Die Beschreibung zum neuen Baby-Post macht eines ganz klar. Annemarie macht ihr Leben als Neumama überglücklich. Das TV-Gesicht betitelt die Aufnahme mit den Hashtags #glücklich, #ichbinglücklich und #liebemeineslebens. Was sagt ihr, wann zeigen Annemarie und Wayne das Gesicht ihres Babys? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Baby

Hannes Magerstaedt / Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale in München

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale in Barcelona

