Vor Kurzem legte Yvonne Pferrer (23) eine Social-Media-Pause ein und postete einige Tage absolut gar nichts auf ihrem Instagram-Account. Inzwischen ist die Ex-Köln 50667-Darstellerin wieder zurück im Netz. Im Promiflash-Interview sprach die Influencerin nun über die Gründe für ihre Web-Detox-Kur: "Ich hab gemerkt, dass ich meine Gedanken nicht mehr komplett sortiert habe. Also meine Gedanken waren überall, aber nicht bei dem, was ich gerade gemacht habe und dann habe ich gemerkt, ich muss mal ein paar Tage nur für mich haben. Handy einfach mal weg."



