Sie hat die Netz-Auszeit genossen! Vor knapp einer Woche kündigte Yvonne Pferrer (23) an, dass sie ein paar Tage nur für sich brauche. Gesagt, getan: Die Ex-Köln 50667-Darstellerin packte ihre sieben Sachen und startete eine Bustour mit ihrem Liebsten Jeremy Grube (24) durch die Niederlande. Die Kurzreise haben die Turteltauben nun beendet und sind bereit für neue Online-Abenteuer. Yvonne gab auch gleich ein Lebenszeichen von sich!

Nach sechs Tagen ohne News von Yvonne sorgte dieser Instagram-Post für Jubelstürme bei ihren Fans. "Wieder zu Hause mit so viel neuer Energie und Inspiration. Es hat so gutgetan, das Handy einfach mal zu Hause zu lassen", freute sich die Schauspielerin. So ganz ohne Arbeit konnte das Allroundtalent dann aber doch nicht: "Außerdem habe ich die Zeit genutzt, meine neue Kollektion zu planen." Lange konnte Yvonne die eigenen vier Wände nicht genießen, wie sie in ihrer Story verriet. Für sie ging es gleich los zu einem Fotoshooting, bei dem unter anderem auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Betty Taube (23) mit dabei war.

Yvonne ist nicht der einzige deutsche Star, der sich eine kurze Pause vom Netz-Trubel nahm. Lena Meyer-Landrut (27) zog sich fast einen Monat lang zurück, um sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren zu können. "Manchmal muss man sich einfach mal rausziehen und alle Ablenkungen ausschalten", erklärte die Sängerin auf ihrem Social-Media-Account.

