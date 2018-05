Die Hinweise für ein neues Hollywood-Traumpaar verdichten sich! Bereits Anfang des Monats gab es Liebesgerüchte um Emma Stone (29) und Justin Theroux (46). Nach der Met Gala wurden die beiden Promis dabei gesichtet, wie sie das Event in demselben Auto verließen. Allerdings saß auch Schauspielerin Shailene Woodley (26) mit im Wagen. Nun gibt es noch eindeutigere Bilder: Die beiden Schauspieler machten zusammen Urlaub in Frankreich!

Der "The Leftovers"-Darsteller und die Oscar-Preisträgerin wurden diese Woche in trauter Zweisamkeit in Saint-Paul de Vence erwischt. Just Jared liegen die Fotos von ihrem Trip vor: Darauf ist zu sehen, wie Emma und Justin auf der Terrasse ihres Ferienhäuschens den gemeinsamen Urlaub sichtlich genießen. Die vermeintlichen Turteltauben sollen sich außerdem in dem französischen Ort mit Freunden zum Mittagessen getroffen haben.

Allerdings waren die beiden Hollywood-Stars nicht nur zum Urlauben in Europa: Sie besuchten auch die Modenschau des Labels Louis Vuitton, das in Saint-Paul de Vence seine Cruise Collection vorstellte. Vor den Fotografen posierten Justin und Emma jedoch getrennt. Auch in der Front Row der Modenschau hielten sie Abstand zueinander. Zwischen den Schauspielern saßen Jennifer Connelly (47) und Lea Seydoux.

Pascal Le Segretain / Getty Images Justin Theroux, Jennifer Connelly, Lea Seydoux und Emma Stone

PapCulture / Splash News Emma Stone und Justin Theroux

Pascal Le Segretain / Getty Images Emma Stone in Frankreich 2018

