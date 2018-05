Im Herbst vergangenen Jahres begann die Gerüchteküche zu brodeln: Sofia Richie (19) wurde immer öfter mit Scott Disick (35) gesichtet. Im September bestätigten die zwei ihre Beziehung mit einem Kuss. Momentan urlauben die Turteltauben zusammen im Paradies und Sofia lässt ihre Fans mit heißen Schnappschüssen daran teilhaben. Aber die Fotos kommen ihrer Community verdächtig bekannt vor: Macht Sofia einen auf Kourtney Kardashian (39)?

In einem knappen Bikini läuft Sofia auf einem Instagram-Pic aus dem Meer, schaut im heißen Zweiteiler mit Sonnenbrille in die Kamera oder zeigt ihre sexy Kehrseite – genau solche Momentaufnahmen lassen sich auch auf dem Social-Media-Kanal von Scotts Ex-Freundin Kourntey finden! Das blieb auch Sofias Followern nicht verborgen. "Du siehst aus wie Kourtney", "Versucht sie Kourtney nachzumachen?" und "Hör bitte auf, Kourtney zu kopieren", urteilten beispielsweise drei der User in den Kommentaren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sofia für Verwechslungsgefahr sorgt. Im Dezember trennte sich das Model von seiner hellblonden Mähne und färbte sich die Haare dunkelbraun. Die neue Farbe auf dem Kopf der 19-Jährigen brachte damals das Netz zum Kochen: Viele bezeichneten Sofia daraufhin als "Klon" oder "Mini-Me" von Scotts ehemaliger Herzdame Kourtney.

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Freundin von Scott Disick

Instagram / sofiarichie//Instagram / kourtneykardash Sofia Richie und Kourtney Kardashian

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und Sofia Richie

