Sie hat wieder ein breites Lächeln auf den Lippen! Nachdem sich Denise Kappés erst vor wenigen Tagen in ihrer Insta-Story höchst dramatisch über eine vermeintliche Krise mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Pascal Kappés ausheulte, scheint die Schwangere nun wieder bester Dinge zu sein. Bei den sommerlichen Temperaturen gönnt sich die werdende Mama eine Abkühlung im Pool – und das ziemlich leicht bekleidet.

Auf ihrem Instagram-Account postet Denise jetzt einen echt heißen Schnappschuss, auf dem sich nichts außer einem Cap und einem knappen Bikini-Höschen trägt. Gekonnt setzt sie so ihren Babybauch in Szene. Ihre Brüste versteckt sie mit ihren Armen und strahlt dabei bis über beide Ohren in die Kamera. Ihre Follower sind von dem Bild aber nicht sonderlich angetan. "Ob man so etwas als schwangere Frau macht beziehungsweise im Internet postet? So etwas sollte man seinem Partner schicken aber nicht öffentlich im Internet posten", lautet nur einer der kritischen Kommentare zu dem Foto. Aber auch an der Partnerfront sieht es momentan alles andere als rosig aus.

Offenbar haben sich die Wogen zwischen den frischgebackenen Eheleuten nach dem Tränenausbruch der Beauty noch immer nicht geglättet – ganz im Gegenteil! Während Denise im Anschluss zurückruderte und ihrem Schatz eine Liebeserklärung machte, hat der vor wenigen Tagen alle Pärchenbilder von seinem Social-Media-Account gelöscht. Und auch die Promiflash-Leser sind überzeugt, dass es kein Liebes-Comeback für die werdenden Eltern geben wird.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés

Instagram / /pascal.kappes Pascal Kappés

