Für ihren Hochzeitstag nimmt Dagi Bee (23) großes Beauty-Leid in Kauf! Schon bald geht die YouTuberin den Bund der Ehe ein – sie heiratet ihren Eugen Kazakov. Nun rückt die große Paar-Zeremonie immer näher und die Influencerin geht die letzten Vorbereitungen ganz mutig an. "Ich hab mir grad die Arme waxen lassen. Man muss ja alles machen vor der Hochzeit... sieht echt scheiße aus!", erzählte sie ihren Instagram-Followern in einer Story und zeigte dazu ihren geröteten Unterarm. Bis zum großen Tag gehört die gereizte Haut hoffentlich der Vergangenheit an!



