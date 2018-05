Dass er einmal so in die Schlagzeilen geraten würde, hätte Thomas Markle Sr. wohl nie gedacht. Der Vater von Herzogin Meghan (36) wurde schon seit Bekanntwerden der Verlobung seiner Tochter mit Prinz Harry (33) im November von Paparazzi und Reportern belagert. Ein Gerücht war besonders bitter für den Rentner: Er soll Meghan zweimal um finanzielle Unterstützung gebeten haben, was sie aber verweigert habe. Nun stellt Thomas klar: Er hat seine Tochter nie nach Geld gefragt!

Gegenüber TMZ erklärte der 73-Jährige, der sich gerade von seiner Herz-OP erholt, dass die Behauptungen "einfach nur Bullshit" seien. Er habe Meghan nie um Geld gebeten und habe dies auch gar nicht nötig. Von seiner Rente kann Thomas offenbar sehr gut ohne weitere Unterstützung leben. Er sei sich aber auch sicher, dass ihm seine nun royale Tochter finanziell unter die Arme greifen würde, sollte er eines Tages doch Hilfe benötigen. Geld sei bisher allerdings nie ein Thema zwischen dem ehemaligen Lichttechniker und seinem Kind gewesen.

Gesundheitlich geht es für Thomas, der aufgrund eines Herzinfarkts und einer folgenden Operation nicht zur Hochzeit seiner Tochter kommen konnte, wieder bergauf. Er habe sich so weit gut erholt und werde in der kommenden Woche zur Nachsorge gehen.

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Herzogin Meghan beim Buckingham Palast in London

Tim Stewart / Splash Meghan Markle und Thomas Markle Sr.

BEN BIRCHALL/AFP/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan vor der St George's Kapelle

