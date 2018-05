Sie weiß nur allzu gut, wie gemein Kinder sein können! Heute hat Transgender-Star Kim Petras (25) eigentlich keinen Grund, sich zu beschweren: Sie feiert derzeit nicht nur ihren großen Durchbruch als Sängerin und Songwriterin, sondern fühlt sich nach einer geschlechtsangleichenden Operation im Teenie-Alter auch endlich pudelwohl in ihrem Körper. Doch schon vorher kleidete sich Kim, damals noch Tim, wie ein Mädchen – was einige ihrer Mitschüler zum Anlass für harte Mobbing-Attacken nahmen. "In den Pausen wurden halt Schulbrote nach mir geworfen, dann habe ich mich eigentlich immer versteckt. (...) Dann wurde mir auch auf den Sportbeutel gepinkelt und so 'ne Sachen und alles", gestand Kim vor Kurzem gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de