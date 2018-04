Kim Petras (25) hat es geschafft. Mit nur 16 Jahren wurde die Blondine, die als Junge zur Welt kam, durch eine vorgezogene geschlechtsangleichende OP zur jüngsten Transsexuellen weltweit. Heute führt die 25-Jährige das Leben, das sie sich immer erträumt hat. Momentan stürmt sie die Charts mit ihrem aktuellen Song "I Don't Want It At All" und fiebert aufgeregt der Erscheinung ihres ersten Albums entgegen. Mit ihrem einzigartigen Style hat es Kim aber nicht nur ins Musik-Biz, sondern auch in die Vogue geschafft! Für die quirlige Kölnerin ein Meilenstein, der sie zum Strahlen bringt: "I'm the next big thing", witzelt sie im Promiflash-Interview im Berliner nhow-Hotel.



