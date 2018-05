Hat Niklas Schröder (29) seine Traumfrau gefunden? Bei "Bachelor in Paradise" suchte der Ex-Bachelorette-Teilnehmer erst am Mittwoch nach der großen Liebe, ging aber leider leer aus. Schon nach seiner ersten Nacht der Rosen musste er das Resort verlassen. Abseits der Kameras könnte es für ihn allerdings weitaus erfolgreicher zugegangen sein. Wenn Kumpel Leonard Freier (33) Anfang Juni vor den Traualtar tritt, wird Nik mit weiblicher Begleitung dabei sein, wie der Ex-Rosenkavalier jetzt gegenüber Promiflash verriet.



