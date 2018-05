Mit Erpressung gegen Black Chynas (30) Show? Die Fehde zwischen dem Realitystar und den Kardashians hält sich schon seit Monaten. Nach dem Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex Rob (31) zerrte die zweifache Mutter auch seine erfolgreichen Schwestern vor Gericht. Jetzt hat Chyna es sogar gleich auf den gesamten Clan abgesehen: Die Kardashians sollen sich gegen sie verbündet haben, um ihre TV-Show absetzen zu lassen.

Wie das Onlineportal TMZ aus neuen Gerichtsdokumenten erfahren habe, wirft Chyna den Kardashians sogar Erpressung vor. So hätten sie angeblich für die Absetzung ihrer Fernsehshow "Rob & Chyna" gesorgt. Das TV-Format soll nämlich bessere Einschaltquoten erreicht haben, als Keeping up with the Kardashians, die Kultserie der angeblichen Verschwörer. Deshalb hätte die Familie ihres Ex auch dem Fernsehsender gedroht, ihre langjährige Erfolgsshow aufzugeben, sollte Chynas Pendant nicht gecancelt werden. So weit zumindest die Theorie der 30-Jährigen. Außerdem sollen Kim (37), Kylie (20) und Co. die Verantwortlichen des TV-Senders angelogen und behauptet haben, dass Chyna ihren damaligen Freund Rob körperlich misshandelt habe.

Beweise hat die ehemalige Stripperin für ihre Anschuldigungen bisher noch nicht. Sie ist sich aber sicher, dass es belastende Dokumente gibt, die ihre Aussagen stützen. Die Kardashians streiten sämtliche Vorwürfe natürlich ab.

Greg Doherty / Freier Fotograf / Getty Images Rob Kardashian mit seiner Freundin bei der Blac Chyna Birthday Celebration 2016

Gustavo Caballero / Getty Images for BET Blac Chyna bei den BET Hip Hop Awards 2017

Maury Phillips / Getty Images Blac Chyna bei den VH1 Hip Hop Honors 2017

