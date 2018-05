Dieser Schwanger-Shitstorm hatte es in sich! Im März sorgte Paola Maria mit einem Ultraschallbild für regelrechte Fan-Hysterie. In ihrem dazugehörigen YouTube-Video stellte sich dann aber heraus, dass es sich doch nur um einen Prank handelte. So gelassen wie ihr Ehemann Sascha Koslowski gingen ihre Zuschauer aber nicht damit um. "Ich glaube, das liegt daran, dass sie sich das wünschen", meint der Web-Star im Interview mit Promiflash.



