Hat Michelle Hunziker (41) ein süßes Geheimnis? Die hübsche Moderatorin ist bereits dreifache Mama. Gemeinsam mit ihrem Schatz, dem italienischen Unternehmer Tomaso Trussardi, hat sie die Töchter Celeste (3) und Sole (4). Michelle spricht aber offen darüber, dass sie sich noch weitere Kinder wünscht. Ist ihr großer Wunsch von einem Baby jetzt wahr geworden? Unter Michelles Kleid wölbt sich ein kleines Bäuchlein!

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder spekuliert, ob Michelle und ihr Mann noch einen Spross erwarten. Aktuelle Fotos von dem TV-Gesicht heizen diese Gerüchteküche nun wieder an. Beim Verlassen eines Gebäudes in Mailand wurde die 41-Jährige von Paparazzi entdeckt. Auf den Bildern der Blondine sticht eines sofort ins Auge: Unter dem beigen Dress, das durch einen Gürtel tailliert ist, zeichnet sich eine Rundung ab! Beim gemeinsamen Shoppen mit ihren Mädchen vor ein paar Wochen kaschierte Michelle eine mögliche Kugel noch mit ihrer Handtasche.

Für Michelle wäre es das vierte Kind. Aus ihrer Ehe mit dem Popsänger Eros Ramazzotti (54) stammt die gemeinsame Tochter Aurora (21). Ihre Liebe mit Tomaso machen die beiden Sonnenscheine Celeste und Sole perfekt. Im Promiflash-Interview im November 2017 verriet Michelle, dass die beiden Wirbelwinde ein weiteres Geschwisterchen kaum erwarten können – und sie wissen auch schon ganz genau, welches Geschlecht ihr Spielpartner haben sollte: "Sie fragen jeden Tag nach einem Brüderchen!"

star.press/WENN.com Michelle Hunziker in Mailand im Mai 2018

WENN.com Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste in Mailand

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit Ehemann Tomaso Trussardi und ihren Töchtern Celeste & Sole

