Jetzt zeigen sie allen ihr Glück! Nach Spekulationen machten es Pete Davidson und Ariana Grande (24) vor wenigen Tagen offiziell: Der Comedian und die Sängerin sind wirklich ein Paar. Auf ihrem ersten gemeinsamen Pärchen-Pic in Harry Potter-Umhängen posierten beide aber noch recht verhalten, doch auf ein intimeres Bild müssen die Fans nicht länger warten: Jetzt gibt es ein richtig süßes Kuschelfoto von Ariana und Pete!

Nach dem Beziehungs-Outing von Pete ist dieses Mal die 24-Jährige an der Reihe. Auf Instagram teilt die Musikerin einen privaten Schnappschuss, auf dem ihr Schatz sie liebevoll auf den Kopf küsst und sie von hinten umarmt. "Ich habe mir dich in meinem Leben vorstellt. Woah! Schau dir meine Gedanken an!", schwärmt Ari.

Bis vor Kurzem waren sowohl Pete als auch Ariana mit anderen Partnern zusammen. Nach anderthalb Jahren hatte sich die Chartstürmerin erst Mitte Mai vom Rapper Mac Miller (26) getrennt. Zu einem ähnlichen Zeitpunk hatte Pete der Schauspielerin Cazzie David nach zwei Jahren den Laufpass gegeben.

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Ariana Grande bei den American Music Awards 2016

Anzeige

Bryan Bedder/Getty Images for Samsung Pete Davidson bei einem Charity-Event in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de