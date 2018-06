Für ihn sind das wohl nur Peanuts! Seit 2007 veröffentlicht Kollegah (33) ein erfolgreiches Album nach dem anderen, Experten schätzen das Vermögen des Düsseldorfer Rappers auf sechs Millionen Euro. Die haut Felix Blume, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, allerdings nicht nur für Zigarren und fette Schlitten raus. Kollegah blätterte nun ein stolzes Sümmchen von 40.000 Euro hin – um einen anderen Rapper aus dem Knast zu holen!

Eigentlich war Nuhsan C., der unter dem Künstlernamen Jigzaw bekannt ist, bereits im April wegen gefährlicher Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er einen Mann mit einem Messer attackiert haben soll. Sein Anwalt ging allerdings in Berufung, eine neue Verhandlung ist für August angesetzt – und bis dahin wird der 24-Jährige seine Zeit wohl mit Rapper-Kumpel Kollegah verbringen. "Ich sehe großes Potenzial in dem Jungen. Wir fahren direkt ins Studio und werden mit der Arbeit beginnen", sagte Kollegah zu Bild, nachdem er die Kaution beim Hagener Landgericht hinterlegt und Nuhsan in Anwesenheit zahlreicher schaulustiger Fans in seine Arme geschlossen hatte.

Die dürften nun wohl auf gemeinsame Tracks des Duos gespannt sein – und die zu erwartenden Texte der beiden Skandal-Rapper dürften es in sich haben: Jigzaw, dem seit 2014 ein Abschiebungsverfahren in die Türkei anhängt und der nach seiner Tat monatelang untergetaucht war, machte sich in seinen Raps gerne über die deutsche Polizei und die Asylpolitik lustig. Kollegah hingegen sorgte erst vor wenigen Monaten für einen handfesten Skandal in der Musikbranche, nachdem sein mit einem ECHO nominiertes, gemeinsames Album mit Farid Bang (31) für antisemitische Zeilen in die Kritik geraten war.

