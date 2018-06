Ist das etwa ein versteckter Geburtstagsgruß an die Liebste seines Bruders? Heute feiert Heidi Klum (45) ihren 45. Geburtstag. Während die Fans der Germany's next Topmodel-Chefin bisher vergeblich auf einen Liebespost ihres Schatzes Tom Kaulitz (28) warten mussten, dürfen sie sich nun über einen Gruß seines Zwillings freuen: Im Netz veröffentlichte Bill Kaulitz (28) nun gleich mehrere Schnappschüsse – und die sehen doch verdächtig nach Glückwünschen zu Heidis Ehrentag aus!

Eindeutiger geht es wohl kaum: In seiner Instagram-Story postete der Tokio Hotel-Sänger nun das Foto einer Luftballonkette. In großen goldenen Buchstaben steht dort "Happy" – logisch also, dass nach diesem Wort ein "Birthday" folgte. Zudem stellte der 28-Jährige die Aufnahme eines überdimensional großen Rosenstraußes online. In den Kommentaren sind sich die Fans des Musikers sicher: Bill schickt damit liebe Grüße an seine "Schwägerin". "Happy Birthday, Heidi!" und "Ich hoffe, es sind 45 Stück?", freuen sich die Follower.

Interpretiert man einen kurzen Clip des Band-Hotties zudem richtig, scheinen der gebürtige Leipziger und sein Twin Heidis Geburtstag sogar mit der Modelmama und ihren Freunden verbracht zu haben: So sieht man in dem Mini-Video Heidis GNTM-Kollegen Michael Michalsky (51) mit einem Hund am Lagerfeuer knuddeln – denkbar also, dass die Jungs gemeinsam Heidis großen Tag zelebrierten.

Gigi Iorio / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes

Instagram / billkaulitz Geburtstagsgruß von Bill Kaulitz an Heidi Klums Geburtstag

Dia Dipasupil/Getty Images Heid Klum und Michael Michalsky bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

