Wenn man sich Heidi Klum (45) mal so anschaut, glaubt man fast gar nicht, dass das Topmodel heute seinen 45. Geburtstag feiert. Trotz stressigem Job und einer vierköpfigen Rasselbande zu Hause scheint die Powerfrau einfach nicht zu altern. Aber was bitte ist ihr Geheimnis? Ist es ihr aufregender Job, in dem die frischgebackene 45-Jährige sichtlich aufgeht? Sind es ihre vier Kids, die die stolze Mama auf Trab halten? Oder liegt es doch an der neuen Liebe zu einem jüngeren Lover, der sie so jugendlich strahlen lässt?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de