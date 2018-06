Bei Let's Dance werden klammheimlich alle Schritte noch einmal geübt – selbst während der Show! In der ersten Runde des Halbfinales musste Barbara Meier (31) als erste Kandidatin an den Start. Mit ihrem Jive zu "Let's Have A Party" von Wanda Jackson ertanzte das Model sich mit ihrem Profi Sergiu Luca (35) 22 Jurypunkte – doch was währenddessen geschah, sahen die Zuschauer nicht: Noch während Barbara und Sergiu auf ihre Wertung warteten, übten Judith Williams (45) und Erich Klann (31) ihre Performance!

Frech oder ganz realistisch? Wie Promiflash aus dem Zuschauerrang beobachten konnte, waren die Unternehmerin und ihr Trainer fleißig dabei, ihre Choreografie ein letztes Mal zu verfeinern. Statt dem Urteil für ihre Kollegen zu lauschen, probten sie ihre Tango-Schritte immer und immer wieder – und wurden dafür reichlich belohnt! Mit sauberen 28 Punkten von Joachim Llambi (53), Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (50) starteten Judith und Erich in ihr persönliches Halbfinale.

Ebenfalls im Publikum saßen als Unterstützung von Judith ihr Mann mit den gemeinsamen Kindern und ihr Die Höhle der Löwen-Kollege Frank Thelen (42). Dass besonders Judith vor dem Semifinale ordentlich am Bibbern war, erklärte die Brünette erst kürzlich auf Instagram: "Vor dieser Woche hatte ich aufgrund des Arbeitspensums und der wenigen Trainingszeit, die größte Angst!" Wie hat euch der Tango von Judith und Erich gefallen? Stimmt unten ab.

Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Guido Engels Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let' Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Judith Williams und Erich Klann in der sechsten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Judith Williams tanzt bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de