Was für ein Hin und Her! Mitte April schockten John Cena (41) und Nikki Bella (34) mit ihrer überraschenden Trennung. Kurz danach wird klar: Der Wrestler hat mit seiner ehemaligen Verlobten noch längst nicht abgeschlossen. In einem Interview gab John Mitte Mai zu, dass er Nikki noch immer liebe und sogar eine Familie mit ihr gründen wolle. Die Message kam bei der Sportlerin an: Die beiden sind wieder ein Paar!

"Nikki Bella und John Cena arbeiten an ihrer Beziehung und lassen das Ganze auf sich zukommen. Sie wissen die Unterstützung ihrer Fans sehr zu schätzen", sagte ein Vertrauter im Namen von Nikki gegenüber eonline. Hochzeitspläne seien bei den Turteltauben noch nicht wieder aktuell, aber der Abstand habe beiden gut getan und ihr Herzen wieder näher zusammengebracht.

John legte sich vor Kurzem schon so richtig ins Zeug, um seine Nikki zurückzubekommen: "Früher war ich stur, egoistisch und alles im Leben drehte sich um mich. Langsam kam diese Frau in mein Leben, hat mein Herz gestohlen und ist meine Nummer eins geworden", schwärmte das Muskelpaket in der Sendung Today. Hat euch die Liebes-Reunion überrascht? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Alberto E. Rodriguez / Staff John Cena und Nikki Bella bei den Kid's Choice Awards in Los Angeles

Matt Winkelmeyer / Getty Images Nikki Bella und John Cena im Jahr 2017

Matt Winkelmeyer/Getty Images Nikki Bella und John Cena in Los Angeles

