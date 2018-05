Gibt es bald ein Liebes-Comeback bei John Cena (41) und Nikki Bella (34)? Mitte April überraschte das Wrestling-Paar mit der Trennung – und das, obwohl die ehemaligen Turteltauben schon von Hochzeit und Kindern sprachen. In einer amerikanischen TV-Show hörten die Fans jetzt aber ganz andere Töne von John: Er liebt seine Nikki noch immer und möchte sogar eine Familie mit ihr gründen!

"Ich liebe Nicole noch immer, ich will sie immer noch heiraten und will immer noch eine Familie mit ihr gründen", erzählte er in der Sendung Today. Ihre Beziehung habe aufgrund vieler unglücklicher Umstände zu einem plötzlichen Ende geführt, so der Sportler. In der Vergangenheit tauchten immer wieder Gerüchte auf, John würde sein Single-Leben genießen, weil er in der Öffentlichkeit gesichtet wurde. Dabei habe er lediglich Kontakt zu anderen Menschen gesucht, um mit der Trennung klarzukommen. "Ich bin die ganze Zeit alleine in meinem Haus mit diesen emotionalen Erinnerungen", erklärte er seine Auftritte.

Nikki habe ihn außerdem extrem verändert. "Früher war ich stur, egoistisch und alles im Leben drehte sich um mich. Langsam kam diese Frau in mein Leben, hat mein Herz gestohlen und ist meine Nummer eins geworden", schwärmte John von seiner Ex im Fernsehen. Na, ein endgültiges Liebes-Aus scheint DAS bei den beiden noch nicht zu sein. Was denkt ihr? Stimmt ab.

Patricia Schlein/WENN John Cena bei der Premiere von "The Wall"

Rachel Murray / Freier Fotograf John Cena und Nikki Bella bei der Premiere von "Daddy's Home 2" in Westwood

Astrid Stawiarz/Getty Images John Cena und Nikki Bella in New York City

