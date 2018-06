Daniela Katzenberger (31) arbeitet fleißig an ihrem nächsten Magazin! Die Katze hat bereits zwei der Dokusoaps in Printform rausgebracht – und sie waren ein Riesenerfolg! In ihrem letzten Heftchen konnten die Leser in einem Interview alles über Moderatorin Frauke Ludowig (54) erfahren. Auch in der dritten Ausgabe soll nun wieder eine Unterhaltung zwischen der Kultblondine und einem spannenden Promi abgedruckt werden. Dafür wünscht sich die Pinkliebhaberin diese Komikerin: Daniela würde supergerne mal Martina Hill interviewen!

Dani ist ein Fan der Comedy-Queen! Wie sie Promiflash in einem Interview verriet, hätte sie große Lust, mit ihr zu arbeiten – dennoch hat sie dafür eine Bedingung: "Aber nur, wenn sie als Daniela Katzenberger kommt!" Die 31-Jährige will parodiert werden! Darin ist Martina nämlich Vollprofi – sie ahmt gerne mal andere Promis nach. Die Mami-In-Pink habe sogar schon eine Idee für den perfekten Deal mit der Ulknudel: "Sie kommt im Katzenbergerkostüm, dafür drehe ich was für ihre Sendung 'Knallerfrauen'!"

Aber warum hat die Katze die Comedian bisher noch nicht mit Fragen gelöchert? Der Reality-TV-Star habe die Knallerfrau schon einmal angefragt, aber sie sei zu beschäftigt gewesen. Aufgeben wird die Frau von Lucas Cordalis (50) deswegen aber nicht: "Ich muss sie einfach so lange nerven, bis sie kommt!"

WENN.com Daniela Katzenbergers zweites Magazin "Daniela"

Andreas Rentz/Getty Images Martina Hill beim Deutschen Fernsehpreis, 2018

P. Hoffmann/ Wenn.com Daniela Katzenberger bei den ABOUT YOU Awards in München

