Katzenfans können sich auf neuen Lesestoff freuen! Daniela Katzenberger (31) hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Businessfrau gemausert. Neben einer Kerzenkollektion brachte sie Ende 2017 ihr erstes eigenes Magazin auf den Markt. "Daniela" entwickelte sich zu einem echten Verkaufsschlager, sodass die Kultblondine vor knapp zwei Monaten ihr zweites Heft auf den Markt bringen konnte. Doch das TV-Gesicht will mehr: Jetzt bastelt Dani schon an der dritten Ausgabe ihrer Erfolgszeitschrift!

In ihrer Instagram-Story gewährte die erfolgreiche Unternehmerin ihren Fans einen Blick hinter die Schreibkulissen. "Hier entsteht mein drittes Magazin", betitelte die Frau von Lucas Cordalis (50) einen Schnappschuss aus ihrem Büro. Mit viel Nervennahrung gewappnet, sammelte die 31-Jährige dort die ersten Ideen für die nächste Auflage ihres Heftes. Der genaue Inhalt des Magazins ist bislang noch nicht bekannt – Fans können sich aber sicher wieder auf jeden Menge Tipps, Tricks und private Einblicke in das Leben der sympathischen Blondine freuen.

Ob Daniela auch wieder ein Interview mit einer TV-Größe führen wird? In ihrer letzten Zeitschrift hatte die Vollblut-Mami die Ehre, Frauke Ludowig (54), Moderatorin der TV-Sendung "Exclusiv - Das Star-Magazin", zu interviewen – und die verriet der Kultblondine prompt ein paar Geheimnisse. Werdet ihr euch das dritte Magazin von der Businesslady kaufen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger Instagram-Story-Bild

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

