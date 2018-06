Prominente Unterstützung für die Pop-Rock-Band. Die neue Single von Maroon 5 sorgt für Begeisterung bei den Fans. Für das Musikvideo zu "Girls Like You" ließen sich Frontmann Adam Levine (39) und seine Kollegen an den Instrumenten aber auch etwas ganz Besonderes einfallen. Während das Setting für den Dreh sehr schlicht gehalten wurde, fuhren die Jungs mit weiblichen Megastars aus Hollywood auf.

Während Adam am Mikrofon das neue Lied gesungen hatte, tanzten hinter ihm etliche A-Promi-Ladys wie Jennifer Lopez (48), Rita Ora (27), Gal Gadot (33), Millie Bobby Brown (14), Ellen DeGeneres (60) und Ashley Graham (30). Auch Politikerinnen und Aktivistinnen bewegten sich zu den Klängen. Rapperin Cardi B erhielt außerdem einen Part, bei dem sie ganz allein im Bild einige Zeilen performte.

Die Ehrengäste im Video zeigten sich allerdings erst in den letzten Minuten. Zusammen mit seiner Frau Behati Prinsloo (29) und ihrer gemeinsamen Tochter Dusty Rose (1) ließ der 39-jährige Sänger bei einer kleinen Kuscheleinheit den Song auslaufen. Das Werk ist übrigens schon das dritte aus Maroon 5s neuem Album "Red Pill Blues". Die Platte soll im November erscheinen.

WENN.com ; Charley Gallay / Getty Images for Netflix ; Jason Merritt / Getty Images for GLAAD Gal Gadot, Millie Bobby Brown und Ellen DeGeneres

Jamie McCarthy / Getty Images Cardi B bei Music Choice in New York

Jason Merritt / Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine

