Hebammen-Not bei Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25)! Erst kürzlich lüfteten die YouTube-Stars das Geheimnis: Sie werden Eltern eines kleinen Baby-Boys. Zurzeit stürzen sich die Turteltäubchen in die Geburtsvorbereitungen – die 25-Jährige ist immerhin bereits im sechsten Monat. Nur mit der Hebammensuche läuft es bislang nicht ganz so gut. "Wir wurden wie die letzten Opfer abgelehnt", empörte sich der werdende Papa im neuesten YouTube-Clip. Mit einem Aufruf wandten sich die zwei Influencer jetzt direkt an ihre Fans.



