Ist sie etwa in festen Händen? Caro Daur (23) gehört zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands – sie ist für ihre Jobs und Kooperationen die meiste Zeit im Jahr auf Tour. Für die verschiedenen Shootings und Events geht es für das Model auch immer mal wieder an paradiesische Orte. Als Promiflash ihr beim Launch der neuen Douglas-Kampagne die Frage gestellt hat, welches Beauty-Produkt sie mit auf eine einsame Insel nehmen würde, antwortete Caro: "Also, wenn es darum geht, ob da mein Boyfriend dabei ist oder ob ich da alleine bin, das kommt natürlich drauf an." Aha, hat Caro etwa einen Freund? "Nee", verriet sie – grundsätzlich abgeneigt sei sie aber nicht.



