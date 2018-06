Bei Let's Dance fliegen nicht nur auf der Tanzfläche die Funken – auch hinter den Kulissen wird ordentlich geturtelt! Im Halbfinale des beliebten RTL-Formats kämpfen die verbliebenen Promis heute Abend um den Einzug in den Endkampf. Erich Klann (31) zeigte in seinen Performances mit Judith Williams (45) bereits jede Menge Feuer. Doch hinter der Kamera genoss der 31-Jährige auch die Aufmerksamkeit seiner schönen Frau Oana Nechiti (30): Die beiden konnten einfach nicht die Blicke voneinander lassen!

Sie sind auch nach Jahren so richtig verliebt! Wie Promiflash aus dem Publikum der Show erspähen konnte, ließen die Turteltauben ihren Gefühlen freien Lauf. Immer wieder warfen die Ehepartner sich Luftküsse zu, suchten den intensiven Augenkontakt und schmachteten sich an – da lag die pure Liebe in der Luft! Oana, die bereits vor einigen Wochen wegen der Verletzung ihres Partners Bela Klentze (29) die Sendung verlassen musste, durfte heute Abend das Opening tanzen – und bekam von ihrem Schatz zuvor noch einen kleinen Klaps auf den Po und einen zärtlichen Kuss.

Neben seiner frischerblondeten Angebeteten hatte Erich heute Abend aber besonders ein Familienmitglied im Kopf: Nach seinem zweiten Tanz erklärte der Bartträger rührend, er wolle für seinen Sohn Nikki ins Finale kommen. "Er hat gesagt: 'Papa, du warst jetzt so lange weg, jetzt kannst du auch die letzten Meter gehen!' Und dafür werde ich alles tun!"

Andreas Rentz / Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance"

Florian Ebener / Getty Images Erich Klann und Oana Nechiti

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und sein Sohn

