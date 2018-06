Bei Peer Kusmagk (42) und Janni Hönscheid (27) ging alles ganz fix: Im TV lernte sich das Paar kennen und lieben – schon kurze Zeit nach den Dreharbeiten zu Adam sucht Eva wird die Surferin dann sogar schwanger. Wenige Wochen nach der Geburt des süßen Emil-Ocean stellte der Radiomoderator dann seiner Herzdame sogar die Frage aller Fragen. BeimThema Hochzeit gehen die Turteltauben jetzt allerdings ein wenig vom Gas. Im Promiflash-Interview wurde klar: Es ist noch so gar nichts geplant: "Ich weiß gar nicht, ob wir zuerst heiraten oder ob wir zuerst noch ein Kind kriegen. Wir sind da nicht so, dass wir so weit in die Zukunft planen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de