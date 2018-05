Der Beziehungsstatus der Germany's next Topmodel-Viertplatzierten Christina Peno (22) ist ein streng gehütetes Geheimnis. Während andere Kandidatinnen wie Bruna (24), Sally (17) oder Julianna (20) ihr Liebesglück im Laufe der Staffel auch vor laufender Kamera zelebrierten, hielt sich die 22-Jährige in Sachen Beziehung immer bedeckt. Kurz nach ihrem Exit im großen Finale verplapperte sie sich allerdings: Ist sie etwa doch in festen Händen?

Im ProSieben-Interview kurz nach der Entscheidung gab sich die Beauty ziemlich gefasst: "Ich bin dankbar für die schöne Zeit bei 'Germany's next Topmodel' und freue mich jetzt einfach auf meine Karriere, auf meine Familie und auf meinen Freund... äh Freundinnen." Ups, zu spät! Es scheint also doch einen Mann an Christinas Seite zu geben. Den möchte sie zum jetzigen Zeitpunkt aber offensichtlich noch nicht in der Öffentlichkeit präsentieren.

Schon gegenüber Promiflash ist ihr vor Kurzem eine ähnliche Bemerkung rausgerutscht. Damals hatte die schöne Brünette die Frage nach ihrem Liebesleben ganz geschickt mit der Aussage umschifft: "Ich bin nicht auf der Suche." Und auch wenn ein eindeutiges Statement bisher ausblieb, spricht ihr strahlendes Lächeln doch eindeutig dafür, dass Christina einen Boyfriend hat. Was meint ihr: Ist Christina vergeben oder nicht? Stimmt ab!

Instagram / hey.brunarodrigues "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Bruna mit ihrem Ehemann Voo

Instagram / julstooown GNTM-Kandidatin Julianna mit ihrem Freund Björn

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno, Model

