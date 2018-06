Jetzt müssen sie noch mal alles geben! Seit Freitagabend steht es fest: Erich Klann (31) und Judith Williams (45) stehen neben Barbara Meier (31) und Ingolf Lück (60) im großen Let's Dance-Finale – bei dem es dann um alles geht. Um die Endrunde so richtig zu rocken, zieht das Paar jetzt seinen Joker: Erichs Tanzprofi-Liebste Oana Nechiti (30) wird Judith und Erich beim letzten, harten Training unterstützen!

Promiflash traf Erich nach der Halbfinal-Entscheidung und sprach mit ihm über die kommende, finale Trainingswoche: "Wir müssen einfach effektiver trainieren, uns sehr gut ernähren, fokussiert sein, zusammen die Ideen austauschen, was wir tatsächlich machen. Oh Gott, das wird die schwerste Woche von 'Let's Dance'!", befürchtete der Rhythmusexperte. Gott sei Dank hat Erich aber noch ein bedeutendes Ass im Ärmel: Seine Partnerin Oana! "Also kommende Woche wird sie dabei sein, sie hat mir versprochen, dass sie da sein wird", offenbarte er auf die Frage, ob die Mutter seines Sohnes die letzten Tanzübungen unterstützen wird.

Tatsächlich bringt Oana absolute Top-"Let's Dance"-Kompetenz mit. Sie selbst tanzte bis zur achten Show mit Alles was zählt-Darsteller Bela Klentze (29). Aufgrund einer Knieverletzung des Schauspielers musste das Paar jedoch den Wettbewerb vorzeitig beenden. Schon in der Vergangenheit betonte die Schönheit immer wieder, ihrem Schatz und Judith besonders die Däumchen zu drücken.

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2018

Instagram / erichklann Oana Nechiti und Erich Klann

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im "Let's Dance"-Studio

