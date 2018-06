Bekommt Caitlyn Jenner (68) bald Kind Nummer sieben? Der Transgender-Star hat aus seinen drei geschiedenen Ehen – damals noch als Bruce – bereits sechs leibliche Kinder. Seit Monaten soll Caitlyn schon mit dem Transgendermodel Sophia Hutchins liiert sein. Wirklich bestätigt haben die beiden ihre Beziehung zwar bisher noch nicht, verdächtige Social-Media-Posts und gemeinsame Auftritte heizen die Gerüchteküche aber immer wieder an. Jetzt scheint es so, als würde die Sache zwischen dem Keeping up with the Kardashians-Star und seiner 47 Jahre jüngeren Freundin langsam sogar richtig ernst werden: Sie sollen bereits gemeinsamen Nachwuchs planen!

Caitlyns Tochter Kylie (20) und ihre beiden Stieftöchter Kim (37) und Khloe (33) sind alle drei in den vergangenen Monaten Mutter geworden. Dieser Baby-Boom soll auch bei dem Realitystar einen erneuten Kinderwunsch entfacht haben. Das verriet zumindest ein Insider dem Magazin Closer. "Sie hat Freunden verraten, dass die beiden über künstliche Befruchtung nachdenken. Caitlyn stellt deutlich klar, dass sie sich wegen ihres Alters keine Sorgen macht, da sie sich immer noch jung und gesund fühlt", meinte die Quelle. Auch die junge Sophia sei schon ganz heiß auf ein eigenes Baby.

Caitlyns berühmte Töchter Kendall (22) und Kylie hingegen sollen von der Idee, noch ein Geschwisterchen zu bekommen, gar nicht begeistert sein. "Die Mädchen machen sich Sorgen, dass Sophia, die fast 50 Jahre jünger und in einer ganz anderen Lebensphase ist, sie dazu drängt", wusste der Insider.

Tommaso Boddi/Getty Images for Janie's Fund Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins bei der Janie's Fund Gala

Michael Kovac/Getty Images for GQ Caitlyn Jenner bei der "GQ Men of the Year"-Party

Jesse Grant / Getty Images Kendall und Kylie Jenner

