Die Queen of Make-up liebt’s privat kosmetikfrei! Als Nikkie Tutorials (24) machte sich Schmink-Genie Nikkie de Jager einen Namen auf YouTube. Die Niederländerin hübscht Stars wie Kim Kardashian (37) und Nicole Richie (36) auf, zeigt aber meist an sich selbst die atemberaubendsten Looks. Privat gönnt die Beauty ihrem Gesicht dafür gerne eine Pause, wie sie Promiflash auf der GLOW verrät – in ihren Clips und auf Events trage sie schließlich schon genug. Früher erkannten ihre Zuschauer sie mitunter kaum, wenn sie ungeschminkt unterwegs war. "Der Unterschied war so groß, dass die Leute dachten: 'Ich weiß gar nicht, ob sie das ist?' Aber weil ich meine Videos auch immer ungeschminkt starte, wissen die Leute es jetzt", erzählte Nikkie.



