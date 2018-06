Was ist nur Philipp Stehlers (29) Geheimrezept? Aktuell sucht der Ex-Polizisten im TV-Paradies die ganz große Liebe. Der Bachelor in Paradise-Kandidat verdrehte im Nu direkt mehreren Mädels den Kopf. Und auch im echten Leben hat Philipp kein Problem damit, Frauen kennenzulernen. Im Promiflash-Interview überlegte er nun, warum das so ist: "Ich bin einfach ein offener Mensch, rede gern. Ich glaube, viele Männer machen vielleicht den Fehler, dass sie sehr verschlossen sind."



