Daniel Hartwich (39) nimmt sich selbst einfach nicht zu ernst! Bei der Moderation der "Let's Dance"-Liveshows ist Daniel Hartwich besonders für seine lustigen Sprüche und seinen schwarzen Humor bekannt. Dass dieser sich aber nicht immer gegen die Kandidaten oder gar Co-Moderatorin Victoria Swarovski (24) richten muss, bewies das RTL-Gesicht am Freitagabend während des Halbfinales: Der 39-Jährige nahm sich selbst aufs Korn – und scherzte über die Fülle seiner Figur!

Das triefte nur so vor Selbstironie: Während einer kurzen Verschnaufpause konnte Promiflash den Gastgeber der Show aus dem Publikum beobachten, wie er ein kurzes Gespräch mit Chefjuror Joachim Llambi (53) führte. Als Daniel die hohe Temperatur im Studio ansprach, verneinte der ehemalige Profitänzer dies und sagte, Daniel sei einfach nicht in Form. "Das bemerken Sie erst jetzt? Tja, das ist halt so. Manchmal probiere ich mittwochs einen Anzug an und freitags ist er schon zwei Nummern zu klein!" Ein Spruch, der selbst den harten Wertungsrichter zum Schmunzeln brachte.

Doch nicht nur seine eigene Figur bekam im Halbfinale ihr Fett weg: Kollegin Vici musste sich jede Menge kleine Spitzen für ihr üppiges Federkleid anhören. "Deswegen gab es heute Pfauenfilet bei uns!", scherzte Daniel, woraufhin Llambi frotzelte: "Das verrückte Huhn ist auch wieder da. Schönes Kleid."

Florian Ebener / Getty Images Joachim Llambi und Daniel Hartwich in der zehnten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Mathis Wienand/Getty Images Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2017

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich im Halbfinale von "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de