Vor fünf Monaten wurde Anna-Maria Zimmermann (29) zum ersten Mal Mami: Im Dezember vergangenen Jahres brachte sie Söhnchen Matti zu Welt. Seit ein paar Wochen steht der Schlagerstar aber schon wieder auf der Bühne. Ist sie dafür länger als einen Tag weg, kommt ihr kleiner Fratz stets mit auf Reisen. Bisher geschah das immer mit dem Auto oder dem Zug. Jetzt saß Baby Matti zum ersten Mal in einem Flugzeug!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die ehemalige DSDS-Kandidatin einen süßen Schnappschuss mit ihren Fans: Ihr Sohnemann ist in ihren Armen eingeschlafen. Dazu schrieb die Neumama: "Erster Flug und mein kleiner Mann hat das so großartig gemacht. Fläschchen über den Wolken getrunken und dann geschlafen." Danach hätten Mutter und Kind noch weiter die Aussicht aus dem Flieger genossen und der Knirps habe noch sein zu kurzes Mittagsschläfchen nachgeholt – was für ein entspannter Zeitgenosse!

Die Sängerin schwärmte bereits vergangenen Monat von dem ruhigen und gelassenen Gemüt ihres Erstgeborenen. In einem Interview erklärte die Musikerin Promiflash, dass Matti es ihr wirklich sehr leicht mache: "Ich muss einfach immer wieder sagen, er ist ein echter Sonnenschein. Er macht das so gut."

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihr Sohn Matti

Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihr Sohn Matti

Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit Sohn Matti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de