Verrückte Oma Kris Jenner (62)! Das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans hat mittlerweile neun Enkelkinder und damit alle Hände voll zu tun. Auf die Kinder ihrer Kinder ist der Momager auch mächtig stolz, schließlich ist eines der Kids süßer als das andere. Doch nicht immer gibt Kris die liebe Omi, manchmal erlaubt sie sich wohl auch ein kleines Späßchen. Kim Kardashians (37) große Tochter North West (4) fand das allerdings jetzt so gar nicht lustig.

"Ich hab North zur Schule gebracht und sie hatten Crazy Hair Day, also habe ich eine blonde Perücke getragen – ich dachte, dann wäre ich eine coole Oma", erzählte sie Entertainment Tonight im Interview. Doch das gefiel der Schwester von Saint West (2) eher nicht so richtig: "North rollte aber mit den Augen. Wahrscheinlich war es ihr peinlich. Das war so lustig."

Trotz allem hat Kris ihre Enkel natürlich über alle Maßen lieb. Und sie schätzt eines ganz besonders: "Ich bin so glücklich, weil wir alle so nah beieinander wohnen. Deshalb kann ich meine Enkel so oft sehen, eigentlich jeden Tag. Ich sehe sie so aufwachsen und sich verändern und Zähne verlieren."

Snapchat / kimkardashian Kris Jenner, North West, Mary Jo und Kim Kardashian

Gotcha Images / Splash News North West und Kris Jenner

Splash News Kris Jenner mit North West und Penelope Disick unterwegs zum Santa House

