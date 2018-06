Ryan Reynolds (41) wünscht sich für seine Actionfilmreihe etwas ganz Besonderes! Der Kanadier spielt den Hauptcharakter in den morbiden Comedystreifen Deadpool 1 & 2. Der zweite Teil läuft gerade in den deutschen Kinos und begeistert alle Fans des Schauspielers, die seinen brutalen Humor lieben. Jetzt hatte der Mann von Blake Lively (30) einen kreativen Einfall für die nächste Fortsetzung: Ryan wünscht sich ein Cross-over von seinem Antihelden mit den "Guardians of the Galaxy"!

Alle Marvel-Liebhaber kennen die verrückte Bande rund um Star-Lord (gespielt von Chris Pratt, 38), die gerne den Weltraum unsicher macht. James Gunn (47) führte Regie bei den bisher zwei Filmen über die Chaostruppe. Auf Twitter schrieb der Regisseur vergangenen Sonntag, wie gut ihm Ryans Film im Kino gefiel und der "Deadpool"-Darsteller ergriff sofort seine Chance: "Danke, James! Cross-over?" Eine Antwort folgte sofort: "Ja, bitte!" Na, wenn die Superhelden-Fanherzen bei diesen Tweets nicht höher schlugen! Egal, ob es ein Späßchen war oder nicht, viele Zuschauer würden sich sicherlich über einen gemeinsamen Film freuen – den gleichen Humor hätten beide Storys schon mal.

Die Fans flippten in den Kommentaren wie erwartet total aus bei dem Gedanken eines Teamprojekts mit Ryan, Chris und den restlichen Guardians: "Oh mein Gott, das wäre der beste Film überhaupt!" Ein anderer User hatte sogar noch eine Idee für einen weiteren Partner, der nicht fehlen dürfe: "Wenn ihr Chris Hemsworth (34) noch dazu holt, wären die heißesten Marvel-Männer alle in einem Film!"

Carlos Alvarez/Getty Images Ryan Reynolds bei einer "Deadpool 2"-Veranstaltung in Madrid, Mai 2018

2016 Twentieth Century Fox Home Entertainment Filmszene aus "Deadpool" mit Ryan Reynolds

Christian Petersen/Getty Images James Gunn bei der "Electronic Entertainment Expo" 2017

