Ein gemeinsamer Urlaub an der französischen Riviera, zusammen auf den After-Partys der Met Gala und gemeinsame Projekte – Emma Stone (29) und Justin Theroux (46) haben in den vergangenen Wochen sehr viel Zeit miteinander verbracht. Bahnt sich zwischen Emma und Justin etwa was an? Nein, die beiden sollen nur sehr gute Freunde sein. Aber der Single ist neuen Frauenbekanntschaften definitiv nicht abgeneigt.

"Justin hat gerade die Zeit seines Lebens. Er hat lockere Dates, aber mehr auch nicht", verrät eine Quelle gegenüber E! News. Er sei einfach gerne unter Leuten und genieße es, neue Dinge zu erleben und zu reisen. "Zum ersten Mal seit Langem ist er niemandem Rechenschaft schuldig und hat einfach nur Spaß. Er ist Single und hat mit seiner Ehe längst abgeschlossen", erzählt der Insider weiter.

Dass der Ex von Jennifer Aniston (49) seine neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen genießt, ist längst kein Geheimnis mehr. Seit der Trennung zeigt der Schauspieler sich immer wieder mit verschiedenen Frauen an seiner Seite, die teilweise deutlich jünger sind. Zuletzt wurde sogar gemunkelt, dass er mit Sängerin Selena Gomez (25) anbandelt. Die beiden trennen immerhin 21 Jahre. Doch vermutlich handelt es sich auch dabei nur um einen harmlosen Flirt.

MCvitanovic / Splash News Justin Theroux auf der Paris Fashion Week

Pascal Le Segretain / Getty Images Justin Theroux in Frankreich 2018

Matt Winkelmeyer / Getty Images Selena Gomez

