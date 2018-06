Kommt Katie Price (40) schon bald wieder unter die Haube? Die Trennung von Noch-Ehemann Kieran Hayler (31) ist noch ziemlich frisch. Trotzdem schwebt Katie bereits wieder auf Wolke sieben. Mit TV-Star Kris Boyson hat die fünffache Mama sich nämlich einen 11 Jahre jüngeren Lover geangelt – und zwischen den beiden frisch Verliebten soll es schon richtig ernst werden: Katie spricht sogar von einem Heiratsantrag!

Lange wurde spekuliert, ob die 40-Jährige und ihr Toyboy tatsächlich ein Paar sind. Erst vor Kurzem bestätigten sie ihre Beziehung dann durch einen Social-Media-Post. Auf die gleiche Art scheinen die beiden Turteltauben jetzt auch eine andere Nachricht anzukündigen. In einer Instagram-Story ihres Liebsten sieht man, wie Katie überglücklich singt und tanzt. Währenddessen deutet sie an, dass möglicherweise bald eine Hochzeit ansteht: "Da ist kein Ring an meinem Finger. Nein, nein, nein, dabei hast du gesagt, dass du mir einen Antrag machen würdest."

Sollte das Pärchen wirklich schon an Hochzeit denken, müssten sie sich allerdings noch ein wenig gedulden. Immerhin ist das Model ja – zumindest offiziell – immer noch mit ihrem Ex Kieran verheiratet.

Facebook / Kris Boyson Kris Boyson, Fitnessökonom

Instagram / krisboyson Katie Price und Kris Boyson an Katies 40. Geburtstag

Jeff Spicer / Getty Katie Price und Kieran Hayler bei einer Benefizveranstaltung

