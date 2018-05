Reality-Star Katie Price (40) hat es faustdick hinter den Ohren! Erst vor Kurzem schoss sie ihren Ehemann Kieran Hayler (31) in den Wind und jetzt hat sie sich schon einen Neuen geangelt. Was zunächst nach einer harmlosen Flirterei aussah, scheint jetzt sogar auf etwas Ernstes hinauszulaufen. Dabei ist der neue Herr an ihrer Seite nicht nur groß, muskulös und verdammt attraktiv, sondern auch deutlich jünger als die Fünffachmama. Kris Boyson heißt der Hottie, der der brünetten Beauty gehörig den Kopf verdreht zu haben scheint!

Am 22. Mai wurde Busenwunder Katie 40 Jahre alt. Grund genug, um gehörig zu feiern – und das nicht alleine. Mit Kris hat sich die Schönheit einen richtigen Toyboy geangelt. In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Fitnessökonom einen Schnappschuss von den beiden Turteltäubchen, die Katies Wiegenfest kurzerhand in einem Fünfsternehotel im belgischen Brügge verbrachten. "Alles Gute zum 40. Geburtstag dieses Fegers", kommentierte er das Pic. Der durchtrainierte Blondschopf dürfte den britischen TV-Zuschauern dabei durchaus bekannt vorkommen: Er mischte in den Reality-Formaten "Meet The Parents" und "Five Star Hotel" mit. Einander vorgestellt wurden die beiden von einem gemeinsamen Freund, wie Mirror berichtete.

Erst vor wenigen Wochen wurde die 40-Jährige beim Turteln mit Love Island-Star Rykard Jenkins (27) erwischt. Ob es sich bei der Liaison mit Kris wirklich um eine ernsthafte Beziehung handelt, bleibt abzuwarten.

Facebook / Kris Boyson Kris Boyson, Fitnessökonom

Getty Images Europe Katie Price bei der Filmpremiere "50 Shades of Grey" in London

