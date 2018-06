Sie haben es geschafft: Erich Klann (31) und Judith Williams (45) stehen mit zwei weiteren Teams in der Endrunde der elften Staffel Let's Dance. Vorher mussten sie die, vor allem für Judith, wohl härteste Woche der gesamten Teilnahme überstehen: Neben dem Training für zwei Choreografien und einem Impro-Tanz während der Livesendung stand für die Unternehmerin ein wichtiger Moderationsjob in London an. Judith meisterte die Herausforderung mit Bravour und dafür gibt es anerkennende Worte ihres Profipartners Erich!

Die Vorbereitungen raubten der 45-Jährigen den Schlaf, doch Aufgeben war für sie nie eine Option. Vor ihrer Leistung zieht Erich im Promiflash-Interview den Hut: "Sie gibt alles, sie gibt 200 Prozent, sie öffnet sich komplett, egal ob Schmerzen oder wenig Schlaf, sie macht das." Der 31-Jährige gönne ihr den Einzug ins Finale, wo sie gegen Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35) und gegen Ingolf Lück (60) mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (31) antreten werden.

In der letzten Show wird es noch einmal richtig stressig, denn die verbliebenen Kandidaten müssen am 8. Juni gleich drei Performances abliefern. Erich hat schon einen genauen Plan, wie das klappen soll: "Wir werden einfach effektiver trainieren, uns sehr gut ernähren, fokussiert sein, zusammen die Ideen austauschen, was wir tatsächlich machen. Oh Gott, das wird die schwerste Woche von 'Let's Dance'!"

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams und Erich Klann

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2018

Florian Ebener/Getty Images Judith Williams und Erich Klann im Halbfinale von "Let's Dance"

