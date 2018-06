Erschließt die Katze bald ein neues Geschäftsfeld? Auf ihren Online-Accounts begeistert Daniela Katzenberger (31) nicht nur mit Einblicken in ihr Familienleben: Sie zeigt ihren Fans auch gerne mal Making-ofs zu Fotoshootings, in denen sie geschminkt wird. Bislang eher selten gibt Dani auch Kosmetik-Tipps. Im Netz laufen Tutorials und Co. super – ob sich die Moderatorin da mit eigenen Postings bald anschließen wird?

Immerhin ist die Kultblondine ausgebildete Kosmetikerin und hätte damit das nötige Know-How parat, um ihren Followern Schmink-Tipps zu geben. Das stellte sie erst vor Kurzem unter Beweis, als sie einen Trick zum Kaschieren von Augenringen verriet. Allerdings scheint Daniela keine großen Beautyguru-Ambitionen zu haben, wie sich im Promiflash-Interview zeigt. "Bei Make-up-Tipps versuche ich immer das, was ich selbst auch mache. Und ich bin da kein Mega-Profi. Wo ich zum Beispiel selbst Probleme hab, womit ich mich aber auch nicht so beschäftigt habe, ist dieses Contouring", gab sich die Wahl-Mallorquinerin bescheiden.

Ein Full-Face-Look à la Kim Kardashian (37) wird auf Danis Profil also eher nicht auftauchen. Sollte es sich die Katze, die sich auch gerne mal von ihrer Tochter Sophia Cordalis (2) anpinseln lässt, doch anders überlegen, findet sie im Netz jede Menge Step-by-Step-Anleitungen – und mit denen kennt sich Daniela auch bereits gut aus. "Ich guck' ja selbst auch ganz viel bei Instagram oder bei YouTube, was die so machen. Und dann versuche ich's, und entweder es haut hin oder es sieht unmöglich aus", erzählte sie.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Queen

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis schminkt Mama Daniela Katzenberger

