Hat die kleine Sophia (2) schon ihren Traumberuf gefunden? Die Tochter von Kultblondine Daniela Katzenberger (31) und Musiker Lucas Cordalis (50) ist inzwischen eine kleine Kopie ihrer berühmten Mama geworden. Besonders in puncto Mode und Kosmetik nimmt sich die Enkelin von Costa Cordalis (73) ein großes Vorbild an der Katze. Wie groß ihre Leidenschaft für Make-up und Co. ist, beweist ein aktuelles Foto ihrer Mutter.

Wer braucht da noch professionelle Stylisten? Auf Instagram teilte Dani nun einen ziemlich schnuckeligen Schnappschuss vom Schminktisch: Für die perfekte Optik werkelt nicht nur eine Visagistin, sondern auch die Mini-Mieze an der 31-Jährigen herum. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Sophia ihr Können als Make-up-Assistentin unter Beweis stellt. Die Zweijährige scheint auch selbst gerne mal etwas Farbe aufzulegen: Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte die Moderatorin ein Bild ihrer Prinzessin, das sie mit Schminkspiegel und Lippenstift bewaffnet zeigt.

Ganz so happy ist Daniela jedoch nicht über das ausgeprägte Beauty-Interesse ihres Kindes: "Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finden soll, wenn meine Tochter mich so nachmacht. Jetzt will sie so Haare wie die Mama und will sich dann auch so mal mitschminken mit Lidschatten und Lippenstift und so", erzählt die Wahlmallorquinerin im Promiflash-Interview. Immherin hat die Maus ja auch noch etwas Zeit mit dem Schminken – und bis dahin übt sie einfach weiter an Mamas Gesicht.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis beim Schminken

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger und Tochter Sophia vor dem Fotoshooting

