Traurige Nachricht für alle Fans von One Direction-Mitglied Niall Horan (24) und Shawn Mendes (19): Die Jungs werden vorerst doch nicht mit einem gemeinsamen Musikprojekt an den Start gehen! Bei der Verleihung der American Music Awards 2016 waren sich die Musiker zum ersten Mal über den Weg gelaufen und freundeten sich dann an. Nach ihrem ersten Treffen und einer ausgiebigen Jam-Session im Backstage-Bereich munkelten ihre Bewunderer immer wieder über musikalische Pläne er zwei. Keine Geringeren als sie selbst setzten den Spekulationen jetzt ein jähes Ende.

Im Rahmen des BBC Radio 1 Biggest Weekend Festivals in Swansea sprachen Shawn und Niall zum ersten Mal vor der Kamera über ihre Bromance. Obwohl sich der Kanadier und der Brite so unglaublich ähnlich sind und die gleiche Musik lieben – eine Bestätigung einer Kollaboration hat es bislang nicht gegeben. Im Interview stellte Boyband-Star Niall klar: "Die Leute wollen uns immer dazu bringen, dass wir einen Song zusammen machen. Egal wo ich hingehe, werde ich angesprochen: 'Wir haben gehört, dass du und Shawn Mendes zusammenarbeitet?' Machen wir tatsächlich nicht." Wenn es nach Shawn geht, könnte ein musikalisches Joint Venture allerdings irgendwann in der Zukunft auf dem Plan stehen.

In den kommenden Wochen dürfte der süße 19-Jährige für solche Vorhaben allerdings wenig Zeit haben, schließlich erschien erst vor wenigen Tagen sein drittes Studioalbum. Bekanntermaßen sind Künstler nach dem Release noch ordentlich mit Promo-Terminen eingespannt. Währenddessen steckt Niall aktuell mitten in seiner Welttournee. Aber wer weiß, vielleicht finden die beiden ja schon bald eine ruhige Minute, um zusammen an Tunes zu feilen.

Hier könnt ihr euch das volle Interview noch einmal anschauen.

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Niall Horan

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Images Shawn Mendes bei der Time 100 Gala 2018 in NYC

Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Niall Horan beim 102.7 KIIS FM Wango Tango 2017

Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden irgendwann Zeit finden, um gemeinsam ins Studio zu gehen? Ja, auf jeden Fall Nee, die sind beide zu beschäftigt Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de