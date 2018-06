Trixi Giese (18) braucht eine Auszeit! Eigentlich startet die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin gerade richtig durch, sahnte erst kürzlich sogar einen Job für Harper's Bazaar ab. Auch als YouTuberin versuchte sich Trixi bereits, erntete dafür allerdings auch viele Hasskommentare. Jetzt suchte die Beauty Seelentrost bei ihrer ehemaligen Konkurrentin Bruna Rodrigues (24) – und fliegt dafür sogar nach Portugal: "Ich habe Bruna geschrieben, ob ich nach Hamburg oder nach Frankfurt kommen soll. Aber sie ist in Portugal und sie hat mir einfach vorgeschlagen mitzukommen!", verriet sie in ihrer Instagram-Story.



