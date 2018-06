Im Juni macht Dagi Bee (23) Nägel mit Köpfen: Sie wird ihren Verlobten Eugen Kazakov heiraten! Inzwischen steht auch fest, wer den Hochzeitslook der Braut kreieren wird: "Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon einmal erwähnt habe, aber ich werde keinen Visagisten auf meiner Hochzeit haben. Ich werde das selber machen”, verrät die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story. Ums Schminken kümmert sich Dagi also selbst – an ihren Schopf lässt sie jedoch einen Profi: ihren Lieblings-Hairstylisten Diego!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de