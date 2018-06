Kippen-Not und Steak mit Bratkartoffeln – Mario Basler (49) mischt Grill den Profi auf! Am heutigen Abend kochte der Ex-Fußballer gemeinsam mit Schauspielerin Sonja Kirchberger (53) und Let's Dance-Tänzer Massimo Sinató (37). Zwar schlugen sie sich gegen Roland Trettl punktetechnisch stark, doch am Ende hatten sie keine Chance gegen den Spitzenkoch. Zwar musste er einen Gang an die VIP-Gäste abgeben, doch trotzdem konnte Roland die Sendung für sich entscheiden.

Der Südtiroler schaffte es nun immerhin, alle Spiele und drei der vier Gerichte zu gewinnen. Nur im Dessert gab er sich gegen Sonja Kirchberger und die gefüllte Kokosnuss mit Matcha geschlagen. Die Jury um Maria Groß (38), Reiner Calmund (69) und Gerhard Retter lobte das Gericht in höchsten Tönen. Mit einem phänomenalen Endstand von 101:93 gelang ihm dennoch erneut der Gewinn. Trotzdem mussten sich die Promis nicht verstecken, denn auch sie konnten mit ihren Gerichten wirklich hohe Jurywertungen einfahren.

Für den Entertainment-Faktor am Abend sorgte weniger der Küchenchef mit seinen kargen Antworten auf die Fragen von Moderatorin Ruth Moschner (42), sondern eher Mario Basler. Der Sportler quasselte sich sympathisch durch seinen Hauptgang mit Entrecôte, Bratkartoffeln und Salat, verbrannte sich dabei a la Pietro Lombardi (25) gleich mehrfach und verlangte zwischenzeitlich sogar nach einem Raucherpäuschen im Studio. Seine Zigarettenvorliebe kam schon bei seiner Teilnahme bei Promi Big Brother gut zur Geltung.

