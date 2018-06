Pech im Spiel, Glück in der Liebe: Dieses Sprichwort gilt momentan wohl für Mario Götze. Der Borussia Dortmund-Kicker darf in der kommenden Woche nicht mit der deutschen Nationalmannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland reisen. In seinem Privatleben läuft aber alles rund: Er und seine Liebste Ann-Kathrin (28) gaben sich Anfang Mai überraschend das Jawort. Heute feiert Mario zum ersten Mal seinen Geburtstag als Ehemann und bekommt eine Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Profil widmete das Model dem Fußballer rührende Worte und teilte zahlreiche Pärchen-Pics: "Alles Gute an meinen Geliebten. Bleibe so glücklich und unbeschwert, wie du bist. Möge dein nächstes Jahr gesegnet sein, Mario Götze, und hör nicht auf, mit deinem besten Freund wegzufliegen." Mit diesem Kumpel meint die 28-Jährige André Schürrle (27), der im gleichen Verein spielt wie Mario. André, dessen Freundin Anna Sharypova, Mario und Ann-Kathrin sind vor Kurzem nach Kalifornien gejettet, um dort gemeinsam ihren Urlaub zu genießen.

Nach seiner verletzungsbedingten Pause kehrte Mario erst in dieser Saison zurück auf den Rasen. 2014 hatte der Memminger im WM-Finale Deutschland gegen Argentinien den Siegtreffer erzielt. Bei der Mission Titelverteidigung ist der Mittelfeldspieler aber nicht dabei. Auch André wurde nicht in den Kader von Bundestrainer Joachim Löw (58) berufen. Die endgültige Teambesetzung wird am Montag bekannt gegeben.

Instagram / annkathrinvida Fußballer Mario Götze und Model Ann-Kathrin Brömmel

Instagram / andreschuerrle Anna Sharypova und André Schürrle

WENN Mario Götze und André Schürrle beim Torjubel im Finale der WM 2014

